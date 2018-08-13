Музыкально-поэтический фестиваль "В сторону Выборга" откроется 19 августа

13.08.2018 17:37

19 августа 2018 года начинает работу XI музыкально-поэтический фестиваль "В сторону Выборга". Миссией фестиваля является возрождение интернациональных культурных традиций, особой творческой среды Карельского перешейка конца XIX – середины ХХ века. Именно поэтому был избран формат камерных концертов, а основными исполняемыми произведениями являются творения композиторов и поэтов того периода.

В этом году в программе фестиваля будут часто звучать произведения финских композиторов.

19 августа программа открытия фестиваля под названием «Рубеж веков» объединит музыку разных веков и поколений композиторов. В первом отделении прозвучит музыка финских композиторов конца XIX века и наших современников: Эйноюхани Раутаваара, Тойво Куула, Олли Мустонена, Микко Нисула. Во втором отделении будут исполнены произведения для двух роялей Клода Дебюсси, Леонида Десятникова, Дмитрия Шостаковича.

23 августа молодые виртуозные музыканты, лауреаты международных конкурсов исполнят камерные произведения Макса Бруха, Дмитрия Шостаковича, Виктора Власова и Петри Макконена в зеленогорской церкви Преображения Господня.

Специальная программа фестиваля будет посвящена 145-летию Сергея Рахманинова, одного из величайших композиторов XX века. Можно сказать, что его судьба была решена на Карельском перешейке, ведь именно поездом через Финляндию он навсегда покинул Россию в 1917 году. В концерте музыки Рахманинова, который пройдет в репинских «Пенатах» впервые на нашем фестивале выступит солистка оперы Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Наталья Петрожицкая.

22 августа в Краеведческом музее поселка Комарово актёр театра и кино Владимир Кошевой, получивший широкую известность за роль Родиона Раскольникова в экранизации романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», представит программу «Шестое чувство», в которой прозвучат произведения Николая Гумилева, ярчайшего представителя поэзии Серебряного века.

24 августа в 18:00 программу выборгских концертов откроет премьера литературно-музыкальной композиции Иван Тургенев. Метафизика любви. В её основе - одноименный сценарий Сергея Соловьева, рассказывающий о таинственных и лирических взаимоотношениях писателя с Полиной Виардо. Программу представят: известная актриса и телеведущая Сати Спивакова, актер театра и кино Владимир Кошевой и пианист Алексей Гориболь.

25 августа в библиотеке Алвара Аалто Tempera quartet из Финляндии представит программу, которая объединит камерные произведения Яна Сибелиуса, Эйнара Энглунда и струнный квартет №1 Дмитрия Шостаковича. Тем же вечером в соборе св. Петра и Павла будет представлена масштабная программа «Соло с оркестром», в которой звезды фестиваля «В сторону Выборга» выступят с оркестром Synergy. Прозвучат произведения разных стилей и эпох, среди которых И. С. Бах, Ф. Шуберт, П. Чайковский, Я. Сибелиус, А. Пьяццолла. Завершит фестиваль традиционный гала-концерт, который пройдет 26 августа в библиотеке Алвара Аалто и представит программу избранных произведений фестиваля этого года.

Программа фестиваля "В сторону Выборга"

19 августа, воскресенье

ЗЕЛЕНОГОРСК

17:00, Школа искусств, Гостиная ул.3

"Рубеж веков"

Э.Раутаваара, Т.Куула, О.Мустонен, М.Нисула, К.Дебюсси, Л.Десятников, Д.Шостакович

21 августа, вторник

РЕПИНО (по приглашениям)

18:00 Музей-Усадьба И.Е.Репина «Пенаты», Приморское ш., 411

"Вчера мы встретились"

К 145-летию С.Рахманинова

22 августа, среда

КОМАРОВО

18:00 Краеведческий музей, Цветочная ул, 22

"Николай Гумилев. Шестое чувство"

23 августа, четверг

ЗЕЛЕНОГОРСК

18:00 Церковь Преображения Господня, пр. Ленина, 13А

"Над временем"

М.Брух, Д.Шостакович, В.Власов, П.Макконен

24 августа, пятница

ВЫБОРГ

18:00 Библиотека Алвара Аалто, пр.Суворова, 4

Литературно-музыкальная композиция "Иван Тургенев. Метафизика любви"

25 августа, суббота

15:00 Библиотека Алвара Аалто, пр.Суворова, 4Tempera Quartet

Д. Шостакович, Я.Сибелиус, Э.Энглунд

Соло с оркестром

И.С.Бах, Г.Гендель, П.И.Чайковский, А. Пьяццолла

26 августа, воскресенье

15:.00 Библиотека Алвара Аалто, пр.Суворова, 4ГАЛА-КОНЦЕРТ

Участники фестиваля:

Наталья Петрожицкая, сопрано

Борис Пинхасович, баритон

Рустам Комачков, виолончель

Семен Гуревич, скрипка

Владимир Розанов, баян

Егор Свеженцев, гитара

Кирилл Козловский, фортепиано

Алексей Гориболь, фортепиано

Павел Коновалов, фортепиано

Сати Спивакова, актриса

Владимир Кошевой, актер

Tempera Quartet

Лаура Викман, скрипка

Силва Коскела, скрипка

Тиила Кангас, альт

Улла Лампела, виолончель

Оркестр Synergy