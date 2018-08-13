Вечер памяти гражданских войн XX и XXI века в Выборге

13.08.2018 11:20

13 августа в рамках кинофестиваля «Окно в Европу» на территории музея военной истории (ул. Крепостная, 26) пройдет вечер памяти гражданских войн XX и XXI века.

В рамках вечера запланированы:

- лекция о финской гражданской войне 1918 года в Выборге;

- рассказ о концентрационном лагере, который располагался на территории военного городка, и презентация проекта памятника жертвам политического террора в Выборге в 1918 году;

- показ фильма «Последняя осень в Донецке» бельгийского журналиста Бенуа Муше (Benoit Mussche).

Начало в 19 часов. Вход свободный.