Мастер-класс Армена Медведева пройдет сегодня в библиотеке Аалто

13.08.2018 10:12

13 августа в 12:30 в библиотеке Алвара Аалто дает мастер-класс кинокритик, киновед, продюсер, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, президент фестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев.

«Мне бы хотелось поговорить о том, каким было кино раньше - в период моего увлечения кино, моей влюбленности в кино, - и каким оно стало сейчас. Кино меняется, кино становится другим. Меняется ли оно к лучшему? Однозначно не ответишь. Что-то мы нашли, что-то потеряли. Выборг дает очень богатый материал для знакомства с российским кинематографом, и наш разговор будет строиться на этих фильмах».

Вход свободный.