► В Выборге гостей Дня ВМФ угостят макаронами по-флотски
29 июля будет отмечаться День военно-морского флота России. Праздничные мероприятия в предстоящее воскресенье пройдут во многих городах нашей страны, в том числе в Выборге...
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Фильм Никиты Михалкова обсудят на заседании "Кинодиалога"
- Вечер фортепианной импровизации – в библиотеке Алвара Аалто
- Выставка «Экслибрис – книжный знак» работает в библиотеке Аалто
- Интеллектуальный Stand Up Анатолия Вассермана - в библиотеке Алвара Аалто
- 26 января в Выборгском замке пройдет вечер памяти Юхи Ланкинена