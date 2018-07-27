► «Выборгский пикник» приглашает гурманов

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Гастрономический фестиваль во второй раз пройдёт в Выборге в предстоящие выходные. Он стартует 28 июля в 11 часов, на набережной 40-летия ВЛКСМ. Торжественное открытие состоится в 13:00.
Гастрономический фестиваль во второй раз пройдёт в Выборге в предстоящие выходные. Он стартует 28 июля в 11 часов, на набережной 40-летия ВЛКСМ. Торжественное открытие состоится в 13:00.
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