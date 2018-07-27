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В центре "Эрмитаж-Выборг" пройдут "китайские" мастер-классы

27.07.2018 10:17

Dragon China27 июля на территории выставочного центра «Эрмитаж-Выборг» все желающие смогут принять участие в мастер-классах, которые проведут представители китайской делегации. Начало в 14:00.
Мероприятие проводится в преддверии открытии выставки «Наследие династии Хань, очарование искусства», представляющая историю и современность г. Сюйчжоу (провинция Цзянсу, КНР). Экспозиция разместится в залах выставочного центра «Эрмитаж-Выборг» и будет состоять из трех разделов: первый посвящен каменным барельефам и эстампам, созданным две тысячи лет назад древними мастерами эпохи Хань; второе – произведениям живописи и каллиграфии художников Сюйчжоу; третье – работам традиционного китайского народного искусства и ремесла, отличающимся точностью мастерства и высочайшим уровнем исполнения.Выставка, раскрывающая прошлое и настоящее искусства Сюйчжоу, а также процесс наследия, обновления и развития художественных традиций города, откроется ориентировочно 30 июля и продолжит свою работу до 4 августа.

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