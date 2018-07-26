Симпозиум палачей пройдет в Выборгском замке
26.07.2018 16:07
С 28 по 29 июля в Выборгском замке военно-исторический фестиваль «Турнир Святого Олафа». Здесь соберутся доблестные рыцари, поэты-певцы, купцы с диковинными товарами и ремесленники. На ристалище сойдутся как уже известные воины, так и претенденты на звание рыцаря. На фестивале будет звучать старинная музыка, а на сцене замка выступят театральные коллективы. На площадке будет представлено большое количество средневековых ремесел, пройдет богатая ярмарка и мастер-классы для зрителей и участников. В ходе фестиваля состоится первый симпозиум палачей.
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