"Кукушка" вновь совьёт гнездо в Выборге
В этом году международный фестиваль русской и финской культуры пройдет на территории выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" 11 -12 августа.
Программу сейчас уточняют организаторы. Уже понятно, что музыкальная составляющая будет интересной. Под открытым небом выступят финская группа FRIGG, российская "ОТАВА Ё", сам мэтр российского фольклора Сергей Старостин и "Проще простого" и многие-многие другие. Выборгу дадут слово. В программе выступления местных артистов DARKRIVER и "Драбгрибори Бэнд".
В рамках фестиваля откроют две выставки, проведут мастер-классы российских и финских художников и ремесленников и показ коллекций народной традиционной одежды, научат играть в народные игры.
Впервые в этом году проект российского фольклорного союза поддержали в фонде президентских грантов. Также фестиваль поддерживают Минкульт Финляндии и областной комитет по культуре.
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