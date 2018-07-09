"Кукушка" вновь совьёт гнездо в Выборге

09.07.2018 09:51

В этом году международный фестиваль русской и финской культуры пройдет на территории выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" 11 -12 августа.

Программу сейчас уточняют организаторы. Уже понятно, что музыкальная составляющая будет интересной. Под открытым небом выступят финская группа FRIGG, российская "ОТАВА Ё", сам мэтр российского фольклора Сергей Старостин и "Проще простого" и многие-многие другие. Выборгу дадут слово. В программе выступления местных артистов DARKRIVER и "Драбгрибори Бэнд".

В рамках фестиваля откроют две выставки, проведут мастер-классы российских и финских художников и ремесленников и показ коллекций народной традиционной одежды, научат играть в народные игры.

Впервые в этом году проект российского фольклорного союза поддержали в фонде президентских грантов. Также фестиваль поддерживают Минкульт Финляндии и областной комитет по культуре.