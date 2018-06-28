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Выставка «Культура быта. Север» открывается в библиотеке Аалто

28.06.2018 17:42

Afisha 28 06 18Выставка предметного дизайна под названием «Культура быта. Север» откроется 1 июля в лекционном зале библиотеки А. Аалто. Проект демонстрирует становление и развитие русского предметного дизайна и последующую межкультурную интеграцию: северный дизайн - от русских традиций к финскому стилю. Выставка объединила на одной площадке как опытных, так и начинающих дизайнеров. Она представляет разнообразие объектов - от мебели до ювелирных украшений и детских игрушек. В рамках проекта также пройдет цикл лекций. Открытие выставки состоится в воскресенье, 1 июля, в 13.00. Вход свободный.

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