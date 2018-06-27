В Выборге пройдет Всероссийский фестиваль "Театральные витражи"
27.06.2018 10:20
IX Всероссийский фестиваль "Театральные витражи - 2018" пройдёт в Выборге.
Выборгский народный театр открывает конкурсную программу 1 июля в 12:00 на сцене Дворца культуры. Об этом сообщается на страничке народного театра "ВКонтакте".
Вход на спектакли фестиваля свободный.
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