В Выборге пройдет Всероссийский фестиваль "Театральные витражи"

27.06.2018 10:20

IX Всероссийский фестиваль "Театральные витражи - 2018" пройдёт в Выборге.

Выборгский народный театр открывает конкурсную программу 1 июля в 12:00 на сцене Дворца культуры. Об этом сообщается на страничке народного театра "ВКонтакте".

Вход на спектакли фестиваля свободный.