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Академический хор Кировского завода выступит в Выборге

20.04.2018 11:09

Sobor Petr Pavel19 12 14В воскресенье, 22 апреля, в Выборге выступит Академический хор Кировского завода (Санкт-Петербург). Концерт пройдет в соборе св. Петра и Павла. Программа называется "О музыка, тебя благодарю".
Художественный руководитель коллектива - Валерий Фалалеев; хормейстер - Михаил Якунькин, концертмейстер - Андрей Александров.
Начало концерта в 16 часов. Вход свободный.

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