Академический хор Кировского завода выступит в Выборге

20.04.2018 11:09

В воскресенье, 22 апреля, в Выборге выступит Академический хор Кировского завода (Санкт-Петербург). Концерт пройдет в соборе св. Петра и Павла. Программа называется "О музыка, тебя благодарю".

Художественный руководитель коллектива - Валерий Фалалеев; хормейстер - Михаил Якунькин, концертмейстер - Андрей Александров.

Начало концерта в 16 часов. Вход свободный.