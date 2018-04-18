Книгу «Иосиф Бродский и его семья» представит автор в библиотеке на Пионерской
21 апреля в 18:00 в рамках всероссийской акции "Библионочь" в библиотеке на Пионерской, 4 состоится встреча с Михаилом Кельмовичем под названием «Магия Бродского и выборгский поэт Костоломов».
Михаил Кельмович – писатель, дизайнер, психолог, племянник Иосифа Бродского - представит читателям библиотеки свою . В своих уникальных воспоминаниях автор поднимает тему, практически не раскрытую в биографии Нобелевского лауреата: о корнях поэта и его жизни, о большой ленинградской семье, основу которой составляли четыре сестры (одна из них – мать Иосифа Бродского) и брат.
В книге рассказывается о том, где и как жил поэт до эмиграции, о его родителях и ближайших родственниках, а также о личных встречах автора с поэтом. С помощью, казалось бы, незначительных деталей, известных только членам семьи, очень личных впечатлений и переживаний автор воссоздает образ великого поэта-бунтаря, великого города и тех героев своего времени, которые уже ушли от нас в вечность. Книга снабжена редкими фотографиями из семейного архива.
Кроме того, в книге «Иосиф Бродский и его семья» есть глава - Южное Саво. В ней описана встреча автора с Михаилом Костоломовым в Киремаа. Во время этой встречи Михаил Костоломов читал много стихов Бродского и рассказал о своей встрече с поэтом в Париже. Можно сказать, что именно Бродский совершенно магическим образом свел и познакомил двух Михаилов.
В программе прозвучат стихи Иосифа Бродского и Михаила Костоломова в исполнении гостей и читателей библиотеки.
Специальным гостем и участником программы станет актриса театра «Святая Крепость» Светлана Баева.
Фото: vk.com
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