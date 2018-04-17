17.04.2018 10:28

В библиотеке Алвара Аалто библионочь пройдет под девизом «Под парусом книги – к новым открытиям». "Плавание" под парусом книги начнётся 20 апреля в 6 часов вечера и продлится до двух часов ночи. Посетителей ждет концертная программа, спектакли, выставки, литературный Stand Up, тематические игры, викторины, флешмобы и многое другое.

Подробная программа - на официальном сайте библиотеки.