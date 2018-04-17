"Библионочь - 2018" в библиотеке Аалто: будет интересно!
В библиотеке Алвара Аалто библионочь пройдет под девизом «Под парусом книги – к новым открытиям». "Плавание" под парусом книги начнётся 20 апреля в 6 часов вечера и продлится до двух часов ночи. Посетителей ждет концертная программа, спектакли, выставки, литературный Stand Up, тематические игры, викторины, флешмобы и многое другое.
Подробная программа - на официальном сайте библиотеки.
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