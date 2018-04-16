Фортепианный концерт пройдет в библиотеке Аалто
Концерт фортепианной музыки состоится в библиотеке Аалто в среду, 18 апреля. Выступит Наталья Вальченко, преподаватель выборгской Школы искусств. Начало в 18 часов. Вход свободный.
Концерт фортепианной музыки состоится в библиотеке Аалто в среду, 18 апреля. Выступит Наталья Вальченко, преподаватель выборгской Школы искусств. Начало в 18 часов. Вход свободный.
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