В Выборге пройдут кинопоказы в рамках фестиваля «Арткино»
В библиотеке на ул. Пионерской, 4 состоится показ короткометражных фильмов в рамках X Всероссийского фестиваля «Арткино».
Сеансы пройдут 19, 20 и 21 апреля.
В этом году в программу вошли 16 разноплановых короткометражных картин, которые объединены тематически: «УТРО», «ДЕНЬ» и «ВЕЧЕР».
Подробная программа кинопоказов размещена на сайте районной администрации.
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