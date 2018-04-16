В Выборге пройдут кинопоказы в рамках фестиваля «Арткино»

16.04.2018 14:00

В библиотеке на ул. Пионерской, 4 состоится показ короткометражных фильмов в рамках X Всероссийского фестиваля «Арткино».

Сеансы пройдут 19, 20 и 21 апреля.

В этом году в программу вошли 16 разноплановых короткометражных картин, которые объединены тематически: «УТРО», «ДЕНЬ» и «ВЕЧЕР».

Подробная программа кинопоказов размещена на сайте районной администрации.

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