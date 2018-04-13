Чем заняться в выходные дни в Выборге

13.04.2018 16:35

14 апреля наш город присоединится к масштабной образовательной акции «Тотальный диктант». Написать его можно в 14:00 на одной из четырех площадок – в библиотеке Аалто, школе № 14, филиалах президентской академии и университета имени Герцена. Требуется регистрация на сайте проекта.

В Доме культуры в субботу фестиваль «Казачья станица» соберет лучшие творческие коллективы Петербурга и области. Концерт начнется в 14:00. В это же время в библиотеке на Спортивной, 10 откроют выставку живописи «Про Выборг и не только». В 17 часов там же состоится встреча, посвящённая историку, краеведу, искусствоведу Евгению Кеппу.