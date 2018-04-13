Встреча памяти Евгения Кеппа пройдет в библиотеке на Спортивной

13.04.2018 12:57

В субботу, 14 апреля, в библиотеке на Спортивной, 10 пройдет встреча, посвященная историку, краеведу, искусствоведу Евгению Кеппу. Поэты творческого объединения «Серебряная нить» прочтут стихи о Выборге, изучению которого Кепп посвятил многие годы. Начало в 17.00. Вход свободный.