Заключительный абонементный концерт пройдет 14 апреля в соборе Петра и Павла
11.04.2018 16:28
В субботу, 14 апреля, в соборе святых Петра и Павла пройдет последний в этом сезоне концерт в рамках абонемента "Встречи с музыкой". Он будет называться Stabat Mater dolorosa ("Музыка на все времена"). В программе: выступление Выборгского камерного оркестра, хор старших классов, преподаватели и выпускники Школы искусств г. Выборга.
Начало в 16:00.
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