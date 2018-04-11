Заключительный абонементный концерт пройдет 14 апреля в соборе Петра и Павла

11.04.2018 16:28

В субботу, 14 апреля, в соборе святых Петра и Павла пройдет последний в этом сезоне концерт в рамках абонемента "Встречи с музыкой". Он будет называться Stabat Mater dolorosa ("Музыка на все времена"). В программе: выступление Выборгского камерного оркестра, хор старших классов, преподаватели и выпускники Школы искусств г. Выборга.

Начало в 16:00.