В Выборге даст концерт профессиональный камерный ансамбль из Дании

10.04.2018 17:13

Концерт Эсбьергского ансамбля (Дания) пройдет 11 апреля в Выборге - в лекционном зале библиотеки Алвара Аалто.

Эсбьергский ансамбль – первый датский профессиональный камерный ансамбль – был основан в 1967 году. Коллектив исполняет классическую камерную музыку на высочайшем профессиональном уровне. Состав ансамбля – десять музыкантов со всего мира: духовой квинтет, струнный квартет и ударные. Каждый исполнитель был специально выбран благодаря своему уникальному таланту. В качестве приглашенных музыкантов привлекаются исполнители на рояле и контрабасе.У ансамбля свыше двадцати альбомов, среди них – музыка Бетховена, Моцарта, Нильсена, Форе, Шостаковича, а также ведущих современных датских композиторов.

Начало концерта в 18 часов. Вход свободный.