Чем заняться в выходные дни?
7 апреля в выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» закроют выставку «Фламандское искусство». В 13 часов здесь будут подведены итоги фотоконкурса «Плетется кружева затейливая нить». Состоится показ кружевных нарядов, мастер-класс по кружевоплетению и фотосессия.
В библиотеке Аалто в субботу пройдет музыкально-поэтический вечер «История необычной любви: Иван Тургенев и Полина Виардо». Начало в 15 часов. В программе – выступление членов литературного общества и воспитанников школы искусств.
Во Дворце культуры в 15:30 состоится отчетный концерт детского хора "Радость" и молодежного хора "Откровение".
На территории центральных казарм в Выборге - в музее военной истории - в субботу откроют для свободного посещения трехмерную диораму «На той войне незнаменитой», посвященную событиям советско-финляндской войны. Музей работает с 11 часов.
В воскресенье Гильдия экскурсоводов приглашает жителей и гостей на экскурсию «Знаменитости в Выборге», о которых расскажет Денис Яковлев. Начало от железнодорожного вокзала в 15 часов.
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