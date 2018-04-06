В Выборгском замке открывается выставка финского художника-пейзажиста

06.04.2018 12:28

6 апреля в Выборгском замке открывается выставка "Четыре времени года" Тимо Айраксинена, известного финского художника-пейзажиста. Об этом нам сообщили в пресс-службе музея. Выставка открывается на 3-м этаже Главного корпуса.

Торжественное открытие запланировано на 16 часов. Приглашаются все желающие.