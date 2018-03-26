Выставка «Еда как культурное наследие» откроется в Выборгском замке

26.03.2018 12:10

30 марта в научной библиотеке Выборгского замка откроется выставка «Еда как культурное наследие». Посетители смогут увидеть домашнюю кофежарку с кофемолками XIX века, упаковку для особого выборгского кофе и изящные кофейные чашки с ложками из фондов музея, открыв при этом образ Выборга как кофейной столицы Карелии в 1920-1930-е годы. Центральным экспонатом выставки станет, конечно выборгский крендель.

Открытие выставки состоится в пятницу, 30 марта, в 17 часов. Вход свободный.