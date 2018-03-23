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Чем заняться в выходные дни?

23.03.2018 16:05

Japan vesna24 марта библиотека Алвара Аалто приглашает всех желающих познакомиться с культурой и традициями Японии. В рамках тематического дня пройдут презентации книжных выставок, знакомство с музыкой и анимацией страны Восходящего солнца, а также встречи с теми, кто побывал в этой удивительной стране. Начало в 12 часов.

В это же время в лекционном зале библиотеки дадут старт Неделе детской книги. Актеры театра кукол покажут спектакль "Теремок". Мероприятия в рамках Волшебного праздника чтения пройдут также в библиотеках на Спортивной, 10 и Рубежной, 18.

В воскресенье, 25 марта, гильдия экскурсоводов проведет экскурсию «Женщины Выборга. Прекрасные и удивительные». Начало от Ратушной площади в 15 часов.
А в 16 часов в соборе Петра и Павла состоится концерт органной и хоровой музыки. Вход свободный.

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