8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

О проекте восстановления захоронения вице-адмирала Дмитрия Рудакова расскажет Алла Матвиенко

22.03.2018 12:36

Rudakov Mogila111723 марта в библиотеке на Рубежной, 18 в Выборге расскажут о проекте восстановления захоронения вице-адмирала Дмитрия Рудакова. Оно находится на кладбище Сорвали. На встречу с руководителем общественного движения «Мемориальный парк Сорвали» Аллой Матвиенко приглашают всех желающих. Начало встречи в 18 часов.
Для справки: вице-адмирал Дмитрий Рудаков участвовал в 16 морских кампаниях. Был героем Крымской войны и командовал отражением атаки английской эскадры на Выборг в июле 1855 года. Именно в Выборге похоронен этот блестящий морской офицер. Долгие годы его могила находилась в запустении. На данный момент силами активистов и казачьего общества «Станица Выборгская» фамильное захоронение частично восстановили.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Марта 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»