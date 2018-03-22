О проекте восстановления захоронения вице-адмирала Дмитрия Рудакова расскажет Алла Матвиенко

22.03.2018 12:36

23 марта в библиотеке на Рубежной, 18 в Выборге расскажут о проекте восстановления захоронения вице-адмирала Дмитрия Рудакова. Оно находится на кладбище Сорвали. На встречу с руководителем общественного движения «Мемориальный парк Сорвали» Аллой Матвиенко приглашают всех желающих. Начало встречи в 18 часов.

Для справки: вице-адмирал Дмитрий Рудаков участвовал в 16 морских кампаниях. Был героем Крымской войны и командовал отражением атаки английской эскадры на Выборг в июле 1855 года. Именно в Выборге похоронен этот блестящий морской офицер. Долгие годы его могила находилась в запустении. На данный момент силами активистов и казачьего общества «Станица Выборгская» фамильное захоронение частично восстановили.