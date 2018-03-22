О проекте восстановления захоронения вице-адмирала Дмитрия Рудакова расскажет Алла Матвиенко
23 марта в библиотеке на Рубежной, 18 в Выборге расскажут о проекте восстановления захоронения вице-адмирала Дмитрия Рудакова. Оно находится на кладбище Сорвали. На встречу с руководителем общественного движения «Мемориальный парк Сорвали» Аллой Матвиенко приглашают всех желающих. Начало встречи в 18 часов.
Для справки: вице-адмирал Дмитрий Рудаков участвовал в 16 морских кампаниях. Был героем Крымской войны и командовал отражением атаки английской эскадры на Выборг в июле 1855 года. Именно в Выборге похоронен этот блестящий морской офицер. Долгие годы его могила находилась в запустении. На данный момент силами активистов и казачьего общества «Станица Выборгская» фамильное захоронение частично восстановили.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- В библиотеке на Рубежной, 18 – бесплатные показы короткометражного кино
- Благотворительные экскурсии пройдут в Выборгском замке
- Выставка «Тони Крэгг. Скульптура и рисунки» открывается в Государственном Эрмитаже
- В библиотеке Алвара Аалто работают разнообразные выставки
- Провести весь день в библиотеке Аалто – это реально