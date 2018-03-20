Ансамбль "Гвардия" даст концерт в библиотеке Аалто

20.03.2018 15:57

21 марта в библиотеке Аалто состоится весенний концерт ансамбля ветеранов Вооруженных сил России «Гвардия». Мероприятие пройдет в лекционном зале. Начало в 18 часов. Вход свободный.

Художественный руководитель коллектива - Ирина Валюженич.

Солисты - Ирина Валюженич, Владислав Бабенко, Владимир Игнатов, Михаил Мудрак, Алексей Ревенко.

Фото из архива vyborg.tv