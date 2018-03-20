Ансамбль "Гвардия" даст концерт в библиотеке Аалто
21 марта в библиотеке Аалто состоится весенний концерт ансамбля ветеранов Вооруженных сил России «Гвардия». Мероприятие пройдет в лекционном зале. Начало в 18 часов. Вход свободный.
Художественный руководитель коллектива - Ирина Валюженич.
Солисты - Ирина Валюженич, Владислав Бабенко, Владимир Игнатов, Михаил Мудрак, Алексей Ревенко.
Фото из архива vyborg.tv
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