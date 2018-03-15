Органная музыка Европы будет звучать в Выборге

15.03.2018 15:40

В субботу, 17 марта, в соборе святых Петра и Павла состоится органный концерт. Он пройдет в рамках абонемента "Встречи с музыкой". С программой "Органная музыка Европы" выступит лауреат международных конкурсов Наталья Михайлова (Санкт-Петербург).