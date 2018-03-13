Научно-практическая конференция "Имя в библиотеке" пройдет в библиотеке Аалто

13.03.2018 12:28

В среду, 14 марта, в лекционном зале библиотеки А. Аалто состоится Межрегиональная научно-практическая конференция «Имя в библиотеке». Мероприятие приурочено к 120-летию со дня рождения финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто.

С докладами выступят руководители и ведущие специалисты высших учебных заведений и библиотек, студенты.

Программа:

13:00 - регистрация участников;

13:30 - экскурсия по книжно-иллюстративной выставке «Архитектура Алвара Аалто во времени и пространстве» (абонемент);

14:00 - начало конференции;

14:05 - 17:45 - выступления участников:

1. «Именные библиотеки в профессиональной прессе: теоретические и практические аспекты. Презентация библиографического указателя» (заведующая справочно-библиографическим отделом МАУК «Библиотека А. Аалто» Наталия Гурова);

2. «Именные библиотеки Ленинградской области» (заведующая сектором НМО ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека» Надежда Соловьёва);

3. «Имена выдающихся людей в названиях общедоступных библиотек Санкт-Петербурга» (кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры библиотековедения и теории чтения Библиотечно-информационного факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» Юлия Андреева; студентка II курса Библиотечно-информационного факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» Мария Андреянова);

4. «Опыт работы проекта «Лермонтов: наследие в МЦБС им. М.Ю. Лермонтова» (главный библиотекарь Центральной библиотеки СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова» Инна Локотникова);

5. «Библиотека Алвара Аалто: от обретения имени к геокультурному бренду» (заместитель директора МАУК «Библиотека А. Аалто» Татьяна Светельникова, заведующая отделом обслуживания МАУК «Библиотека А. Аалто» Елена Тюрми);

6. «Наследие Алвара Аалто – тема творческих пленэров в Выборге» (профессор, заведующий кафедрой «Интерьер и оборудование» факультета «Дизайн» СПГХПА им. А.Л. Штиглица Олег Ширинкин);

7. «О важности общения студентов высшей школы с миром Библиотеки А. Аалто» (профессор кафедры «Интерьер и оборудование» факультета «Дизайн» СПГХПА им. А.Л. Штиглица Вадим Тимонин);

8. «Особенности нейминга. Алгоритм формирования имени библиотеки» (студент 4 курса библиотечно-информационного факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» Алексей Машкара);

9. «Аалто. Что в имени тебе моём?» (директор АНО ДО «САМПО-ЦЕНТР финского языка и культуры» в Санкт-Петербурге Татьяна Быкова-Сойтту);

10. «Два имени библиотеки: проект «Гостиная графа А.К. Толстого» в библиотеке им. Н.А. Некрасова» (ведущий библиотекарь Библиотеки им. Н.А. Некрасова СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова» Ксения Чарыева);

11. «Библиотека как базис изучения культурного наследия в художественном ВУЗе, на примере библиотеки Академии Штиглица» (доцент кафедры «Интерьер и оборудование» факультета «Дизайн» СПГХПА им. А.Л. Штиглица Сергей Горчанинов);

12. «Уроки формообразования А. Аалто в учебных проектах студентов кафедры интерьера и оборудования СПГХПА им. А.Л. Штиглица» (доцент кафедры «Интерьер и оборудование» факультета «Дизайн» СПГХПА им. А.Л. Штиглица Павел Ковалёв);

13. Выступления студентов 2 курса магистратуры кафедры дизайна и интерьера Института дизайна и искусств ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»:

- «Гуманистические подходы Алвара Аалто к архитектуре и дизайну» (Александра Зиновьева и Мария Осипова);

- «Истоки бережного отношения к многообразию природного мира в творчестве Алвара Аалто» (Софья Белошицкая и Ольга Мурашова);

- «Органический дизайн Алвара Аалто: архитектура, внутренняя отделка помещений, предметы интерьера» (Ирина Абрамова и Марина Калашникова);

- «Североевропейский модернизм: вилла Майреа» (Марина Калашникова);

14. «Квест как современная форма продвижения имени в библиотеке» (студентка 3 курса факультета социально-культурных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» Мария Шпинёва);

15. «Архитектура для чтения»: разработка и проведение квеста к 120-летию Алвара Аалто в Выборгской городской библиотеке» (заведующая отделом краеведения МАУК «Библиотека А. Аалто» Виктория Танина).

17:45 – подведение итогов, вручение дипломов участникам конференции.