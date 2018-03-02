В Выборге пройдет фестиваль "От сердца к сердцу"
V районный фестиваль народного художественного творчества «От сердца к сердцу» состоится 4 марта во Дворце культуры. Он соберет сотни талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно будут представлены декоративно-прикладное, театральное, вокальное, музыкальное, хореографическое искусство, оригинальный жанр. В 11 часов откроется выставка. В полдень стартует творческая программа. Вход свободный.
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