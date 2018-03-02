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Две новые выставки откроются 2 марта в Выборге

02.03.2018 09:46

Kisti BankaВ пятницу, 2 марта, в 16 часов в замке своё творчество представят выборгские художники. Здесь можно будет увидеть живописные работы Сергея Прушинского, Алексея Летова, Бориса Филиппова, Ирины Мирошниковой.

А в 17:00 в галерее «ЗнакЪ», расположенной в библиотеке на ул. Спортивной, 10, откроется персональная выставка петербургского художника-реставратора Татьяны Моргуновой. На творческую встречу с автором приглашаются все желающие.

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