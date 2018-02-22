Музыкально-поэтический вечер состоится сегодня в парадном зале гимназии
В четверг, 22 февраля, в парадном зале гимназии (ул. Пушкина, 10) состоится музыкально-поэтический вечер, посвященный Дню защитника Отечества. Организаторы – АНО «Фаворит Выборг» и Выборгское бальное общество.
В программе:
песни советских композиторов в исполнении Алексей Дементьева и Аллы Васильевой; стихи Анатолия Леонкина и Александра Цикунова в исполнении Ивана Васильева;
выступление участников Выборгского бального общества.
Начало в 16 часов. Вход свободный.
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