Литературно-музыкальная гостиная "Музыка под снегом" ждет благодарных слушателей
В четверг, 22 февраля, в библиотеке Аалто пройдет литературно-музыкальная гостиная "Музыка под снегом". Программу представляет Ольга Ганберг – известный выборгский исполнитель, руководитель подросткового клуба авторской песни «Альбатрос». Прозвучат добрые зимние песни под замечательный гитарный аккомпанемент. Начало в 17 часов.
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