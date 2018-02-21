Литературно-музыкальная гостиная "Музыка под снегом" ждет благодарных слушателей

21.02.2018 11:47

В четверг, 22 февраля, в библиотеке Аалто пройдет литературно-музыкальная гостиная "Музыка под снегом". Программу представляет Ольга Ганберг – известный выборгский исполнитель, руководитель подросткового клуба авторской песни «Альбатрос». Прозвучат добрые зимние песни под замечательный гитарный аккомпанемент. Начало в 17 часов.