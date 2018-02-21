Концерт ко Дню защитника Отечества пройдет сегодня в библиотеке Аалто
В среду, 21 февраля, в лекционном зале библиотеки Аалто состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие организовано совместно с участниками творческого объединения "Серебряная нить". Начало в 18 часов. Вход свободный.
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