Концерт ко Дню защитника Отечества пройдет сегодня в библиотеке Аалто

21.02.2018 11:19

В среду, 21 февраля, в лекционном зале библиотеки Аалто состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие организовано совместно с участниками творческого объединения "Серебряная нить". Начало в 18 часов. Вход свободный.