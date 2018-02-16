В субботу в Выборге выступит джаз-квартет New-Z
16.02.2018 11:22
Во Дворце культуры в субботу пройдет концерт в рамках абонемента «Встречи с музыкой». Джаз-квартет New-Z из города Пушкина представит программу «Янтарные облака». Начало в 16 часов.
Фото: new_z_quartet
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