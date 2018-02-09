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Чем заняться в выходные дни в Выборге

09.02.2018 17:00

Music Klyuch10 февраля в Доме культуры пройдет концерт хореографических и танцевальных коллективов из Выборгского района. Начало в 14:00.
В библиотеке Аалто в субботу состоится концерт композитора-импровизатора Миллы Далиндо. В программе – джаз, поп и рок-музыка, а также авторские композиции. Начало в 16:00.
В воскресенье Гильдия экскурсоводов традиционно приглашает на экскурсию. На этот раз ее посвятят творчеству архитекторов Ялмари и Юхи Ланкинен. Сбор в Треугольном сквере (напротив вокзала) в 14:00.

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