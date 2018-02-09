Чем заняться в выходные дни в Выборге

09.02.2018 17:00

10 февраля в Доме культуры пройдет концерт хореографических и танцевальных коллективов из Выборгского района. Начало в 14:00.

В библиотеке Аалто в субботу состоится концерт композитора-импровизатора Миллы Далиндо. В программе – джаз, поп и рок-музыка, а также авторские композиции. Начало в 16:00.

В воскресенье Гильдия экскурсоводов традиционно приглашает на экскурсию. На этот раз ее посвятят творчеству архитекторов Ялмари и Юхи Ланкинен. Сбор в Треугольном сквере (напротив вокзала) в 14:00.