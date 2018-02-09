В воскресенье в Выборге стартует форум "Семейные отношения. Христианский взгляд"

09.02.2018 16:56

Семейные ценности, воспитание детей, гармоничные взаимоотношения. Этим темам посвятят форум, организованный Выборгской епархией. Он стартует уже в предстоящее воскресенье, 11 февраля.

Первый семинар пройдет в актовом зале епархиального управления на Соборной площади. В 14:00 выступит профессор РГПУ им. Герцена доктор медицинских наук Андрей Шангин. В 18:00 там же состоится встреча с семейным психологом Валерией Поборчей и священнослужителем из Приозерска Олегом Каратаевым.

12 февраля в библиотеке Аалто будет организована видеолекция настоятеля светогорского храма Михаила Котова на тему «Мысль семейная». Она начнется в 18 часов.