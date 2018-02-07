На вечер фортепианной музыки приглашает библиотека Аалто
Концерт петербургского музыканта Алексея Ореловича состоится в библиотеке Аалто 8 февраля. Программа получила название "Импровизация". Начало в 18 часов. Вход свободный.
Более старые статьи:
- 23 февраля в Выборгском замке состоится зимний рыцарский турнир
- 120-летие со дня рождения Алвара Аалто отметят в Выборге
- Как с пользой и удовольствием провести выходные дни?
- 19 января в соборе св. Петра и Павла состоится концерт вокальной и органной музыки
- Рождественский концерт состоится в воскресенье в епархиальном управлении