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На Финляндском вокзале состоится реконструкция событий 1943 года

07.02.2018 12:01

Poezd proriv blokadiТеатрализованная реконструкция встречи ретросостава состоится на Финляндском вокзале Санкт-Петербурга 10 февраля в полдень. Там воссоздадут атмосферу событий 75-летней давности, когда такой же состав доставил в осаждённый Ленинград первый после прорыва блокады груз с продовольствием. Мероприятие приурочено к юбилею открытия регулярного движения по легендарной Дороге Победы - железнодорожной линии Шлиссельбург - Поляны. Также в память о событиях военного времени к перрону Финляндского вокзала прибудут еще два паровоза, которые обеспечивали перевозки в годы Великой Отечественной войны.

Фото: 22-91.ru

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