23 февраля в Выборгском замке состоится зимний рыцарский турнир
02.02.2018 17:56
«Зимний рыцарский турнир» организуют в Выборгском замке в день защитника Отечества. Он начнется на территории средневековой крепости 23 февраля в 18:30, а завершится судебным поединком и огненным представлением. На протяжении всего мероприятия будут работать интерактивные площадки. Каждый желающий сможет попробовать себя в деле кузнеца или чеканщика монет.
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