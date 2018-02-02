23 февраля в Выборгском замке состоится зимний рыцарский турнир

02.02.2018 17:56

«Зимний рыцарский турнир» организуют в Выборгском замке в день защитника Отечества. Он начнется на территории средневековой крепости 23 февраля в 18:30, а завершится судебным поединком и огненным представлением. На протяжении всего мероприятия будут работать интерактивные площадки. Каждый желающий сможет попробовать себя в деле кузнеца или чеканщика монет.