120-летие со дня рождения Алвара Аалто отметят в Выборге

02.02.2018 10:19

3 февраля в Выборге пройдут мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения архитектора, дизайнера Алвара Аалто. В библиотеке, созданной самим мастером, пройдут юбилейные торжества, участниками которых могут стать все желающие.

В этот день гостям раскроют тайны выборгской городской библиотеки, расскажут об архитектуре Аалто во времени и пространстве, представят работы студентов Санкт-Петербургского института архитектуры и дизайна. Также представится возможность посетить все потаённые уголки здания; узнать о том, каким кропотливым был процесс реставрации здания библиотеки, которое стало настоящим местом паломничества всех, кто неравнодушен к архитектуре модернизма.

Начало мероприятий – в 12.00.

Программа:

12.00 - Презентация книжной иллюстративной выставки «Архитектура Алвара Аалто во времени и пространстве»

13.00 - Открытие выставки студенческих работ «Вдохновение волной»

15.00 - Демонстрация видеофильма «Библиотека А. Аалто в Выборге. Время перемен. 2011 - 2013»

17.00 - Квест «Алвар Аалто и тайны Выборгской городской библиотеки»

17.00 - Экскурсия по зданию библиотеки, объекту культурного и исторического наследия Российской Федерации.

Кроме того, 14 марта в библиотеке пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Имя в библиотеке», посвященная 120-летию со дня рождения Алвара Аалто. Начало в 14.00.

Справка

3 февраля 2018 года исполняется 120 лет со дня рождения финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто. За свою жизнь Алвар Аалто построил множество общественных и частных зданий в Европе и США.

С 1963 по 1968 год он был президентом Финской академии, в 1957-м был избран почетным членом Американской Академии искусств и наук, стал лауреатом престижных архитектурных наград - золотой медали Королевского института британских архитекторов и золотой медали Американского института архитекторов.

Библиотека в Выборге - один из первых проектов Аалто, где в полную силу проявился его авторский стиль: сочетание функционализма, диктующего строгость форм, и мягкой, плавной органики в интерьерах, плюс эргономика и ориентированность на человека во всем, вплоть до мелочей.