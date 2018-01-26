8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Как с пользой и удовольствием провести выходные дни?

26.01.2018 16:13

Progonnaya SkverЧас Мужества под названием «Разорванное кольцо» пройдет в субботу, 27 января, в библиотеке на Рубежной, 18. Мероприятие для детей, посвященное Дню полного снятия блокады Ленинграда, начнется в 14 часов.
В субботу в библиотеке на Пионерской, 4 встречей с художником завершит свою работу выставка «Форточка в Европу». Ян Антонышев расскажет гостям о своем творчестве. Начало в 15:00.

В сквере на Прогонной ждут желающих поучаствовать в акции по сбору вторсырья. С 12 до 14 часов 27 января там будут принимать пластик, стекло, макулатуру, жестяные банки, а также расскажут, зачем нужно сортировать мусор.

В воскресенье Гильдия экскурсоводов предлагает посетить экскурсию "Вкусный Выборг". Сбор в 14:00 в сквере Мужества у военкомата.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Января 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»