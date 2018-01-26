Как с пользой и удовольствием провести выходные дни?

26.01.2018 16:13

Час Мужества под названием «Разорванное кольцо» пройдет в субботу, 27 января, в библиотеке на Рубежной, 18. Мероприятие для детей, посвященное Дню полного снятия блокады Ленинграда, начнется в 14 часов.

В субботу в библиотеке на Пионерской, 4 встречей с художником завершит свою работу выставка «Форточка в Европу». Ян Антонышев расскажет гостям о своем творчестве. Начало в 15:00.

В сквере на Прогонной ждут желающих поучаствовать в акции по сбору вторсырья. С 12 до 14 часов 27 января там будут принимать пластик, стекло, макулатуру, жестяные банки, а также расскажут, зачем нужно сортировать мусор.

В воскресенье Гильдия экскурсоводов предлагает посетить экскурсию "Вкусный Выборг". Сбор в 14:00 в сквере Мужества у военкомата.