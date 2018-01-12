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Чем заняться в выходные дни в Выборге?

12.01.2018 16:24

Kostel Giatsinta120118В субботу в 12 часов в городской детской библиотеке состоится занятие «Здравствуй, гостья-зима» в рамках проекта «Библиотека радости». В программе – мастер-класс по изготовлению поделки «Котик-снежок».

В воскресенье гильдия экскурсоводов приглашает в Рыцарский дом – костел святого Гиацинта. Сейчас там работает выставка, посвященная рыцарской эпохе. Экскурсию проведет собиратель коллекции Валентин Белоусов. Начало в 14:00.

14 января на Батарейной горе состоится выездное занятие Школы поисковика «Область славы». Участникам предложат пройти полосу препятствий. Занятие начнется в 11 часов. Сбор у лыжной базы.

В этот же день в епархиальном управлении, находящемся на Соборной площади Выборга, пройдёт Рождественский концерт хора духовенства Выборгской Епархии. Прозвучат духовные песнопения, колядки, народные песни. Начало в 17 часов. Вход свободный.

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