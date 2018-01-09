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Праздники и детские спектакли проходят в святочные дни в Свято-Ильинском храме

09.01.2018 17:03

Ilinskiy HramВ Свято-Ильинском храме в дни Рождественских святок для детей будут проходить традиционные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Праздник во дворе храма начинается хороводом и играми у рождественской елки. Дети оказываются вовлеченными в историю, где переплетаются сказка и евангельские события. После веселых уличных игр детей и взрослых ждут вертепное кукольное и костюмированное игровое представление.
Для ребят в возрасте от 8 до 14 лет 9 и 12 января будет показан спектакль "Рождественские приключения", рассказывающий рождественскую историю от лица современных подростков.
10 и 11 января юные зрители в возрасте от 6 до 12 лет увидят премьеру этого года под названием «Рождественская сказка» по мотивам сказки «Морозко».
Для самых маленьких гостей 14 января будет показано вертепное представление «Смерть царя Ирода».
Начало спектаклей в 18:00.

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