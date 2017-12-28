На новогодний бал-маскарад приглашаются все желающие

28.12.2017 10:58

На новогодний бал-маскарад приглашает горожан Выборгское бальное общество. Он состоится 30 декабря в 17 часов в парадном зале выборгской гимназии. Организаторы обещают приятное общество, восхитительную музыку и красивые танцы. Вход свободный.

Гостей просят соблюдать дресс-код: для дам - вечернее платье в пол и перчатки, для кавалеров - классический костюм с галстуком. Приветствуются новогодние маскарадные костюмы.

Желающие могут посетить подготовительный мастер-класс, который пройдёт в клубе "Балтика" в пятницу, 29 декабря, в 19:00.