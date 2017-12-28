8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

На новогодний бал-маскарад приглашаются все желающие

28.12.2017 10:58

maskiНа новогодний бал-маскарад приглашает горожан Выборгское бальное общество. Он состоится 30 декабря в 17 часов в парадном зале выборгской гимназии. Организаторы обещают приятное общество, восхитительную музыку и красивые танцы. Вход свободный.
Гостей просят соблюдать дресс-код: для дам - вечернее платье в пол и перчатки, для кавалеров - классический костюм с галстуком. Приветствуются новогодние маскарадные костюмы.
Желающие могут посетить подготовительный мастер-класс, который пройдёт в клубе "Балтика" в пятницу, 29 декабря, в 19:00.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Декабря 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»