Чем заняться в выходные дни?

08.12.2017 16:57

В субботу библиотека Аалто приглашает на музыкально-поэтический вечер, посвященный Дню героев Отечества. Мероприятие, подготовленное совместно с творческим объединением «Серебряная нить», начнется в 15:00.

А в 16 часов жители и гости Выборга смогут послушать органную музыку. В соборе святых Петра и Павла выступают преподаватели и студенты кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета. Вход свободный.

В это же время на сцене Дворца культуры начнется юбилейный концерт ансамбля «Вереск» с программой «35 лет с песней по жизни».

В воскресенье зрителей приглашают на фестиваль хореографических коллективов «Под знаком дружбы». Он начнется в 14 часов в Доме культуры на Красной площади.