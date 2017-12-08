В субботу жителей Выборга приглашают на органный концерт

08.12.2017 14:04

В субботу, 9 декабря, в соборе святых Петра и Павла состоится органный концерт. Выступают преподаватели и студенты кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета. В программе - сочинения Баха, Пахельбеля, Мендельсона, Боэльмана. Вход свободный. Начало в 16 часов.