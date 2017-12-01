Чем заняться в выходные дни?
В субботу, 2 декабря, в библиотеке Аалто пройдет несколько культурных мероприятий.
В 12 часов там откроют персональную выставку живописи главного редактора журнала «Перспективы науки» Ольги Воронковой.
В 14:00 состоится презентация сборника стихов выборгского поэта Павла Топорикова, члена творческого объединения "Серебряная нить".
В 17:00 с сольным концертом, посвященным 100-летию милиции, выступит автор-исполнитель Анатолий Дериш. Он представит программу «Долгие годы на страже города».
В воскресенье на экскурсию приглашает Гильдия экскурсоводов. Начало в 14:00 от памятника Петру I на Петровской горе.
Более старые статьи:
- 1 декабря театр кукол г. Выборга отмечает юбилей в Доме культуры
- В Выборгском замке пройдут XIX краеведческие чтения
- В Светогорске пройдет фестиваль творчества инвалидов "Шаг навстречу"
- Стихи Александра Клюквина будут читать со сцены в библиотеке Аалто
- В Доме культуры сегодня пройдет концерт ко Дню матери