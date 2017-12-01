Чем заняться в выходные дни?

01.12.2017 17:00

В субботу, 2 декабря, в библиотеке Аалто пройдет несколько культурных мероприятий.

В 12 часов там откроют персональную выставку живописи главного редактора журнала «Перспективы науки» Ольги Воронковой.

В 14:00 состоится презентация сборника стихов выборгского поэта Павла Топорикова, члена творческого объединения "Серебряная нить".

В 17:00 с сольным концертом, посвященным 100-летию милиции, выступит автор-исполнитель Анатолий Дериш. Он представит программу «Долгие годы на страже города».

В воскресенье на экскурсию приглашает Гильдия экскурсоводов. Начало в 14:00 от памятника Петру I на Петровской горе.