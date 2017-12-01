8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Чем заняться в выходные дни?

01.12.2017 17:00

Music KlyuchВ субботу, 2 декабря, в библиотеке Аалто пройдет несколько культурных мероприятий.
В 12 часов там откроют персональную выставку живописи главного редактора журнала «Перспективы науки» Ольги Воронковой.

В 14:00 состоится презентация сборника стихов выборгского поэта Павла Топорикова, члена творческого объединения "Серебряная нить".

В 17:00 с сольным концертом, посвященным 100-летию милиции, выступит автор-исполнитель Анатолий Дериш. Он представит программу «Долгие годы на страже города».

В воскресенье на экскурсию приглашает Гильдия экскурсоводов. Начало в 14:00 от памятника Петру I на Петровской горе.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Декабря 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»