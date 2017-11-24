В Выборгском замке пройдут XIX краеведческие чтения
XIX традиционные краеведческие научные чтения состоятся в конференц-зале Выборгского замка в субботу, 25 ноября.
Начало в 11:00. Вход свободный.
XIX традиционные краеведческие научные чтения состоятся в конференц-зале Выборгского замка в субботу, 25 ноября.
Начало в 11:00. Вход свободный.
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Ноября 2017
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