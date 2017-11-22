В Доме культуры сегодня пройдет концерт ко Дню матери
В предстоящее воскресенье в России отметят День матери. Праздничный концерт, посвящённый этой дате, сегодня состоится в Доме культуры г. Выборга. Выступят коллективы городского Дворца творчества. Начало в 17:30. Вход свободный. Приглашаются все желающие.
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