Чем заняться в выходные дни в Выборге?

17.11.2017 16:45

18 ноября в рамках абонемента "Встречи с музыкой" в соборе святых Петра и Павла состоится концерт финской музыки. Выступят преподаватели и выпускники школы искусств, академический хор Выборга и ансамбль старинной музыки "Кантика-Гальярда". Начало в 16:00.

В Вересковой усадьбе на Октябрьской, 31 фолк-шоу группа «Канерва» презентует концертную программу «Машины сказки». Гостей ждут на представление в 12 часов.

В воскресенье Гильдия экскурсоводов Выборга приглашает на экскурсию, посвященную истории Аннинских укреплений. Она начнется от здания архива на ул. Штурма, 1 в 14:00.