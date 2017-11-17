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Чем заняться в выходные дни в Выборге?

17.11.2017 16:45

Music Noti18 ноября в рамках абонемента "Встречи с музыкой" в соборе святых Петра и Павла состоится концерт финской музыки. Выступят преподаватели и выпускники школы искусств, академический хор Выборга и ансамбль старинной музыки "Кантика-Гальярда". Начало в 16:00.
В Вересковой усадьбе на Октябрьской, 31 фолк-шоу группа «Канерва» презентует концертную программу «Машины сказки». Гостей ждут на представление в 12 часов.
В воскресенье Гильдия экскурсоводов Выборга приглашает на экскурсию, посвященную истории Аннинских укреплений. Она начнется от здания архива на ул. Штурма, 1 в 14:00.

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