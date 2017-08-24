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Фестиваль "В сторону Выборга" добрался до Выборга

24.08.2017 15:12

Pianist240817Музыкально-поэтическое представление «Стихотворения чудный театр» дадут в Выборге в пятницу, 25 августа. В рамках X международного музыкально-поэтического фестиваля «В сторону Выборга» в театре «Святая крепость» развернется действо по мотивам произведений Беллы Ахмадулиной. Будут задействованы актёры труппы и художественный руководитель театра Юрий Лабецкий. Представление начнется в 18 часов.
26 августа в cоборе святых Петра и Павла состоится органно-инструментальный вечер. В программе - шедевры композиторов-классиков. Начало в 14:00. В этот же день в 18:00 в библиотеке Аалто выступит струнный квартет из Лахти. Завершится фестиваль в воскресенье, 27 августа, большим гала-концертом в лекционном зале библиотеки Аалто. Он начнется в 15 часов.

Фото из архива vyborg.tv

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